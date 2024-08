POL-HSK: Schlägerei vor einem Wettbüro

Arnsberg (ots) - Die Polizei in Arnsberg hat einen 35-jährigen Mann identifiziert, der sich in der Nacht zu Mittwoch unerlaubt Zugang in ein Hotel in Neheim verschafft hat. Gegen 1 Uhr stellten Zeugen den Arnsberger in dem Gebäude fest. Was er dort vorhatte, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. ...

