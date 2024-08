Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 16-Jährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Schwer verletzt worden ist eine 16-Jährige aus Arnsberg am Montagabend, als sie mit ihrem Fahrrad am "Kuhweg" stürzte. Sie war bergab in Richtung "Unterm Seltersberg" unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Pedelec verlor. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

