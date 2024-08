Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbefugt Zutritt verschafft, Schmuck entwendet, vermeintlicher Einbruchsversuch - Polizei identifiziert Tatverdächtigen

Arnsberg (ots)

Die Polizei in Arnsberg hat einen 35-jährigen Mann identifiziert, der sich in der Nacht zu Mittwoch unerlaubt Zugang in ein Hotel in Neheim verschafft hat. Gegen 1 Uhr stellten Zeugen den Arnsberger in dem Gebäude fest. Was er dort vorhatte, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sofort nach dem Vorfall eingeleitete Ermittlungen führten zur Identifizierung dieses Mannes. Dieser Mann steht darüber hinaus auch im Verdacht, sich bereits gegen 00:30 Uhr unerlaubt Zugang in eine Wohnung an der Blumenstraße verschafft haben zu wollen. Er machte sich am Wohnungsfenster zu schaffen. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die den vermeintlichen Einbrecher beschreiben konnte. Ermittlungen führten zum gleichen Tatverdächtigen. Bereits am Sonntag kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Wohnung an der Stembergstraße. Dort gelangte ein männlicher Täter in eine Pflegeeinrichtung und entwendete Schmuck. Auch hier konnte eine Zeugin den Täter beschreiben. Aus einer weiteren Wohnung an der Stembergstraße wurde ein Fernseher gestohlen. Ob ein Zusammenhang zwischen diesen Taten besteht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

