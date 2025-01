Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brandfrüherkennung verhindert größeren Schaden

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntag, den 26.01.2025 um 07:09 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Barmenia-Allee in Wuppertal alarmiert. Die Brandmeldeanlage hatte einen automatisierten Alarm ausgelöst. Nach einer ersten Erkundung im Objekt wurde ein Entstehungsbrand in einem Bürobereich festgestellt. Dieser konnte durch die Feuerwehr unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers rasch gelöscht werden. Der Gebäudeschaden konnte so auf ein Minimum reduziert werden.

Im Einsatz waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache und der Feuerwache 3.

