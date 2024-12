Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Am 06.12.2024 konnte um 19:30 Uhr ein 41 - jähriger Ladendieb gestellt werden. Der Dieb versuchte eine Vielzahl von Druckerpatronen im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrages zu entwenden. Die angebrachte Sicherung der Waren wurde durch den Beschuldigten beschädigt. Kurz bevor er das Gelände des Einkaufsmarktes in der Kauerndorfer Allee in 04600 Altenburg verlassen wollte, konnte er gestellt werden.

Er muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten. Als Strafandrohung sieht der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell