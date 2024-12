LPI-G: Erneut mehrere zerstochene Reifen in Rückersdorf

Greiz (ots) - Weida. Am Samstag den 07.12.2024 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Geraer Straße in Weida mitgeteilt. Das Beutegut beläuft sich in diesem Fall auf ein Mountainbike der Firma Cube, welches einen derzeitigen Wert von ca. 800,- Euro hat. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt. ...

