Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diverse Gewaltstraftaten in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht vom Freitag den 06.12. auf Samstag den 07.12.2024 kam es im Bereich der Innenstadt Greiz zu mehreren Gewaltstraftaten, welche die Polizeiinspektion Greiz in Atem hielt. Los ging es mit einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichem im Alter von 16 und 17 Jahren, welche nahe der Kinopassage ausgetragen wurde. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung schlugen drei der Beteiligten gemeinschaftlich auf einen weiteren ein, welcher diese in der Folge mit einer Bierflasche bedrohte und einen Mülleimer beschädigte. Lediglich eine gute halbe Stunde später lauerte der Täter der Bedrohung zwei weitere Geschädigte auf, drückte diese gegen eine Hauswand, schlug diese, entwendete zwei hochwertige Musikboxen und beging somit einen Raub im Sinne des § 249 StGB. Da dies noch nicht genug war, begaben sich mehrere Beschuldigte aus dem ersten und zweiten Sachverhalt zu der Wohnanschrift des 16-jährigen Beschuldigten des Raubdeliktes, lauerten diesen dort auf und verletzten diesen mittels eines Pfeffersprays, sowie mit Schlägen und Tritten, so dass dieser in die Dienststelle der Polizeiinspektion Greiz flüchtete. In Folge der Taten wurde einer der Beschuldigten in Gewahrsam genommen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unteranderem wegen Raub, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen die Beteiligten eingeleitet. <MS>

