Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach politisch motivierter Sachbeschädigung

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 08.11.2024 wurde der Polizeiinspektion Greiz bekannt, dass bisweilen unbekannte Täter ein Graffiti in Form eines Hakenkreuzes an einer Steinsäule hinter der Vogtlandhalle in Greiz, nahe der dortigen Poststraße anbrachten. Das Hakenkreuz hat eine Größe von ca. 20cm x 20cm und ist von der Straße aus gut einsehbar. Die Polizeiinspektion Greiz bittet daher um Unterstützung die Tatzeit eingrenzen zu können und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Tel.: 03661/6210 Bezugsnummer: 0315622/2024 entgegen. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell