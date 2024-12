Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse gestohlen

Altenburg (ots)

Lucka: In einem Supermarkt in der Clara-Zetkin-Straße kam es am 05.12.2024 zum Diebstahl einer Geldbörse. Ein männlicher Täter stahl gegen 11:30 Uhr die Geldbörse aus dem Beutel einer 64-jährigen Frau. Zeugen sahen den Täter kurz darauf in einen Transporter einsteigen und flüchten. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zum Täter oder dem Transporter machen können, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

