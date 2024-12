LPI-G: Unfall in Göpfersdorf

Altenburg (ots) - Altenburg: Gleich zweimal wurde ein 43-Jähriger am gestrigen Donnerstag (05.12.2024) beim Ladendiebstahl erwischt. So stahl er kurz vor 14:00 Uhr aus einem Brillengeschäft am Markt eine Sonnenbrille, sodass die Polizei gerufen wurde. Diese traf den Dieb noch vor dem Geschäft an und sicherte das Beutegut. Nur wenige Minuten später betrat der Herr trotz bestehenden Hausverbotes eine Drogerie auf dem ...

