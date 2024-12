Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gleich zweimal unterwegs

Altenburg (ots)

Altenburg: Gleich zweimal wurde ein 43-Jähriger am gestrigen Donnerstag (05.12.2024) beim Ladendiebstahl erwischt. So stahl er kurz vor 14:00 Uhr aus einem Brillengeschäft am Markt eine Sonnenbrille, sodass die Polizei gerufen wurde. Diese traf den Dieb noch vor dem Geschäft an und sicherte das Beutegut. Nur wenige Minuten später betrat der Herr trotz bestehenden Hausverbotes eine Drogerie auf dem Markt und steckte dort ein Parfüm ein. Die erneut gerufenen Beamten nahmen den mit über 2,3 Promille alkoholisierten Mann in Gewahrsam und leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell