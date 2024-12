Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verwechslung führt zu Angriff auf Busfahrer

Gera (ots)

Hermsdorf: Am Abend des 06.12.2024 endete eine Busfahrt für einen 23-Jährigen nicht am gewünschten Ziel. Aus Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis wurde fälschlicherweise das kleine Dorf im Norden von Gera. Als der junge Herr mitbekam, dass er nicht dort ankam, wohin er ursprünglich wollte, wurde dieser aggressiv gegenüber dem Busfahrer und schlug ihn mehrmals in den Nackenbereich. Folglich verließ er den Bus und ließ seiner Wut an der dortigen Bushaltestelle freien Lauf. Hierbei wurde jedoch nichs beschädigt.

Die Polizei konnte den Täter vor Ort antreffen und seine Personalien erheben. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell