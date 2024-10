Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Brand in Möbelfabrik

Osnabrück (ots)

Am letzten Oktoberwochenende kam es in Georgsmarienhütte zu zwei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei bei einer Möbelfirma. Am Samstag kam es bereits zu einem Einsatz in der Glückaufstraße , nachdem es in einem sog. Spänebunker zu einem Brand kam. Eine aufmerksame Spaziergängerin bemerkte am Folgetag um 12:30 Uhr aus der Ferne Rauch auf dem Firmengelände und rief die Feuerwehr. Diese begann sofort mit den Löscharbeiten. Aktuell werden die glühenden Späne auf einem Parkplatz in der Nähe der Firma ausbreitet und abgelöscht. Anschließend werden diese entsorgt. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein techn. Defekt als Brandursache nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

