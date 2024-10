Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Mülltonne im Ortskern fängt Feuer - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Um 20:11 Uhr geriet eine Mülltonne in der Osnabrücker Straße in Brand. Der Brandort befindet sich in der Nähe der "AR-Artroom Boarding Apartment GmbH". Die Feuerwehr Bissendorf löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch eine mögliche Verbindung zu der Serie von Brandstiftungen in Bissendorf wird geprüft. Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05422/92260

