POL-OS: Osnabrück: Reifenwechsel im Rausch - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag (16:00 Uhr) bis Mittwochmittag (12:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Dornierstraße. Die Täter entwendeten mehrere Tonnen Erdkabel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 entgegen. ...

