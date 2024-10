POL-OS: Bersenbrück: Fahrer kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum

Osnabrück (ots) - Wie am Dienstag berichtet, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22:00 und 08:00 Uhr ein orangener VW Caddy in der Ernst-Sievers-Straße entwendet. Die Polizei suchte in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Am Mittwoch meldete sich daraufhin ein Mann aus Bissendorf. In der Zeitung war dieser auf den Zeugenaufruf gestoßen und erinnerte sich ...

