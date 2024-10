Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeuge findet dank Zeugenaufruf gestohlenes Auto wieder

Osnabrück (ots)

Wie am Dienstag berichtet, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22:00 und 08:00 Uhr ein orangener VW Caddy in der Ernst-Sievers-Straße entwendet. Die Polizei suchte in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Am Mittwoch meldete sich daraufhin ein Mann aus Bissendorf. In der Zeitung war dieser auf den Zeugenaufruf gestoßen und erinnerte sich an das gesuchte Fahrzeug. Dieses war ihm bereits am Wochenende auf einem Firmengelände am Lotter Kirchweg unweit zur Trotzenburg aufgefallen. Eine Polizeistreife begab sich daraufhin zu der besagten Örtlichkeit, die nur knapp 1,5 km von dem ursprünglichen Tatort entfernt ist. Tatsächlich handelte es sich um das gesuchte Fahrzeug, welches jedoch inzwischen einige Beschädigungen aufwies. Der Caddy konnte anschließend an den Geschädigten übergeben werden. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell