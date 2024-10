Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Konsequenzen weitreichender als gedacht - Mitfahrer von Falschparker hat Haftbefehl

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife aus Osnabrück ein Auto in der Straße Theodor-Heuss-Platz. Hintergrund der Kontrolle war das widerrechtliche Parken auf einem Behindertenparkplatz. Während der Verkehrskontrolle wurde deutlich, dass der Beifahrer, ein 28-jähriger Mann aus Melle, einen Haftbefehl des Landgerichts Osnabrück hat. Der Mann wurde in die JVA Lingen gebracht. Er hat eine Strafe in Höhe von 1 Jahr und 8 Monate abzusitzen.

