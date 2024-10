Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Zeugen nach Überfall auf Tankstelle in der Lengericher Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend wurde eine Tankstelle im Ortsteil Natrup-Hagen Ziel eines Überfalls. Gegen 19:10 Uhr betrat ein unbekannter Mann das Gebäude am Ziegeleiweg und bedrohte die Mitarbeiterin sofort mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Die 47-jährige Kassiererin übergab dem Täter die geforderten Waren, woraufhin dieser die Tankstelle mit seiner Beute verließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Möglicherweise nutzte der Mann für seine Flucht ein Auto. Die Mitarbeiterin alarmierte umgehend die Polizei, die daraufhin eine groß angelegte Fahndung nach dem Täter einleitete. Im Ergebnis konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden.

Der gesuchte Mann wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Sein Gesicht war bis zu den Augen mit einem schwarzen Schal oder einem ähnlichen Kleidungsstück bedeckt. Außerdem trug er eine schwarze Jeans und möglicherweise schwarze Handschuhe. Der Täter wird auf ein Alter von etwa 20 bis 23 Jahren geschätzt. Zudem führte er eine helle Stoff- oder Einkaufstasche mit sich.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell