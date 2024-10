Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Vorfahrtverstoß auf Hagener Straße

Am Dienstagmorgen kam es in Georgsmarienhütte zu einem Verkehrsunfall. Um ca. 07:05 Uhr übersah der 63-jährige Mann während des Einbiegens in die Hagener Straße die von links kommende 55-jährige Frau aus Georgsmarienhütte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Hyundai wurde schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

