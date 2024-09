Polizei Mettmann

POL-ME: Die Zeit läuft! Bewerben Sie sich jetzt bei der Polizei NRW! - Kreis Mettmann - 2409034

Mettmann (ots)

Der Countdown für eine Bewerbung zum Studienstart bei der Polizei NRW am 1. September 2025 läuft! Schon am 8. Oktober 2024 und somit in rund vier Wochen endet die Bewerbungsfrist!

Polizeihauptkommissarin und Personalwerberin Nicole Rehmann möchte den nahen Bewerbungsschluss zum Anlass nehmen, um erneut für ihren Beruf zu werben! Als Polizeikommissarin oder Polizeikommissar erfüllen Sie nicht nur einen Job: Sie können Ihre Berufung zum Beruf machen!

Wenn Sie gerne für Recht und Gesetz einstehen möchten, Sie engagiert und teamfähig sind und Wert auf Gleichberechtigung legen, sind Sie bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau richtig!

Als Anwärter oder Anwärterin erwartet Sie ein sechs Semester andauerndes Bachelor-Studium mit einem monatlichen Gehalt von 1200 Euro. Um einen der landesweit rund 3.000 Studienplätze für den möglichen Studienbeginn am 1. September 2025 zu bekommen, müssen sich die Interessenten online unter www.genau-mein-fall.de bewerben.

Bei Fragen rund um das Studium steht Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann von der Kreispolizeibehörde Mettmann persönlich als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Gerne gibt sie Tipps rund um die Bewerbung, das Studium und das Berufsfeld Polizei. Nicole Rehmann ist unter der Telefonnummer 02104 982-2222 zu erreichen.

Für alle Schülerinnen und Schülern ab 15 Jahren, die Interesse am Polizeiberuf haben, ermöglicht die Kreispolizeibehörde Mettmann in den Herbstferien zudem ein ganz besonderes Event:

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, bieten wir in der Zeit von 8:30 Uhr bis 16 Uhr einen Tag mit der Polizei an. Am sogenannten "Cop-Day" können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die verschiedenen Arbeitsbereiche der Polizei kennenlernen und Polizeiarbeit hautnah erleben.

Interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Mettmann im Alter von 15-20 Jahren können sich per Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de anmelden!

