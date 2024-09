POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2409032

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitagmorgen, 6. September 2024, bis Samstagmorgen, 7. September 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Brangenberg" in Velbert. Der oder die unbekannten Täter drangen hierzu augenscheinlich gewaltsam durch die Hauseingangstür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Unerkannt flohen sie auf dem Einstiegsweg. Angaben zum Diebesgut konnten im Rahmen der Anzeigenerstattung zunächst nicht getätigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Freitagabend, 6. September 2024, drangen bisher unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lessingstraße in Velbert-Neviges ein. In der Zeit von 19 Uhr bis 21.45 Uhr öffneten sie hierzu gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und flohen anschließend unerkannt auf dem Einstiegsweg. An der Terrassentür entstand ein Schaden von geschätzten wenigen hundert Euro.

Am Freitagabend, 6. September 2024, kam es in der Zeit von 19 Uhr bis 23:10 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wielandstraße in Velbert-Neviges. Der oder die unbekannten Täter drangen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen augenscheinlich gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Goldkette und flohen anschließen unerkannt auf dem Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am frühen Sonntagmorgen, 8. September 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Friseurgeschäft an der Lohbachstraße in Velbert-Neviges. Gegen 5:20 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen in Höhe der "Salo-Brücke" drei junge Männer, die eine Mülltonne in Richtung Elberfelder Straße zogen. Als das Trio die Zeugen bemerkte, floh es in Richtung Parkhaus Lohbachstraße und entkam unerkannt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten bei ihrem Eintreffen einen Einbruchdiebstahl in das nahegelegene Friseurgeschäft fest und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Einbrechern ein, welche jedoch erfolglos blieben. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und stellte zahlreiche Hebelmarken an der Eingangstür sowie ein geöffnetes Fenster rechtsseitig des Eingangsbereiches fest. Die Tatverdächtigen hatten einen Möbeltresor entwendet und versucht, diesen mit der Mülltonne abzutransportieren. Die Beamtinnen und Beamten stellten den Tresor sicher und leiteten intensive Spurensicherungsmaßnahmen ein.

Die flüchtigen Tatverdächtigen waren circa 16 bis 20 Jahre alt und alle von schlanker Statur. Einer der Einbrecher war schwarz gekleidet, ein anderer trug einen weißen Trainingsanzug. Der dritte Einbrecher soll eine schwarze Hose und einen weißen Pullover getragen haben.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zudem entwendeten die Einbrecher einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Samstagabend, 7. September 2024, bis Sonntagvormittag, 8. September 2024, kam es zu gleich mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus an der Mettmanner Straße in Wülfrath. Zwischen 18 Uhr bis 11 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in mehrere separat verschlossene Kellerräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Täter unter anderem ein Mountainbike und ein Pedelec. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In den frühen Morgenstunden des Montagmorgens, 9. September 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Bürogebäude an der Harkortstraße in Ratingen-Tiefenbroich. Gegen 4:30 Uhr alarmierte ein Berechtigter die Polizei, nachdem sich drei Personen gewaltsam Zugang den Lagerräumen in der zweiten Etage verschafft hatten. Die Einsatzkräfte konnten bei hrem Eintreffen zwei Tatverdächtige im Alter von 38 und 39 Jahren stellen. Der 39-Jährige führte zudem einen Rucksack mit Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro mit sich, welches von den Beamtinnen und Beamten sichergestellt wurde. Die kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Ratinger wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Samstagabend, 7. September 2024, bis Sonntagvormittag, 8. September 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus an der Straße Am Steinbruch in Mettmann. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 20 Uhr bis 11 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck von bisher unbekanntem Wert und flohen unerkannt auf dem Einstiegsweg. An der Terrassentür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Donnerstagabend, 5. September 2024, bis Freitagmittag, 6. September 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße in Langenfeld. Unbekannte Täter drangen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen augenscheinlich gewaltsam durch die Hauseingangstür in die Wohnräume ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten sie ein Mobiltelefon und flohen auf dem Einstiegsweg. An der Tür entstand ein Sachschaden von geschätzten mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

