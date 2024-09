Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei kontrollierte Geschwindigkeiten - Kreis Mettmann - 2409033

Mettmann (ots)

Im Kreis Mettmann hat die Polizei am Sonntag (8. September 2024) verstärkt den Verkehr kontrolliert und hierbei insbesondere Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in den Fokus ihrer Maßnahmen genommen.

Das ist die Bilanz des Einsatzes:

Im Kontrollzeitraum von 10 Uhr bis 18 Uhr stellte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann an wechselnden Orten insgesamt 131 Geschwindigkeitsverstöße fest - die allermeisten davon wurden von Autofahrerinnen und Autofahrern begangen (110).

21 Verstöße gingen auf die Konten von Motorradfahrenden - darunter auch der "unrühmliche Tagesschnellste". Bei ihm handelte es sich um einen Motorradfahrer aus Mettmann, der in Velbert außerhalb geschlossener Ortschaften bei erlaubten 50 km/h mit 85 km/h gemessen wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Außerdem erhält er einen Punkt in Flensburg.

Die Polizei wird auch in Zukunft mit nicht im Vorfeld angekündigten Schwerpunkteinsätzen die Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmenden kontrollieren.

