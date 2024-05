Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Grundschule

Ludwigshafen (ots)

Zwei Klassenräume der Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße wurden vollständig verwüstet, das meldete die Schulleitung am 22.04.2024, gegen 20 Uhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Gestohlen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Ungewöhnliches wahrgenommen und kann Angaben machen? Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell