Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Update: Festnahme nach Tötungsdelikt in Alheim - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Alheim. Am Freitag (19.01.) kam es in einer Wohnung in der Heinebacher Straße in Niederellenbach zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 84-jährigen Frau, wir berichteten.

Der im Anschluss an die Tat in der Wohnung festgenommene 59-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag (20.01.) einer Haftrichterin am Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt, welche Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Er wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Obduktion des Leichnams findet am morgigen Dienstagnachmittag (23.01.) statt. Über das entsprechende Ergebnis wird am Mittwoch (24.01.) nachberichtet.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern auch weiterhin an.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. 0661 / 105-1099

