POL-ME: 52-jährige Motorradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2409030

Am Sonntagmittag, 8. September 2024, verunfallte eine 52-Jährige in einem Kreisverkehr in Langenfeld auf ihrer Honda. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:55 Uhr befuhr eine 52-Jährige auf ihrer Honda CB750 die Straße "Auf dem Sändchen". In Höhe des Kreisverkehrs zur "Bachstraße" hatte sie die Absicht, in den Kreisverkehr einzufahren. Aufgrund eines vorfahrtberechtigten Autofahrers musste sie verkehrsbedingt halten und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Motorrad.

Die 52-jährige Langenfelderin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An der Honda CB 750 entstand geringer Sachschaden.

Die Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

