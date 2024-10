POL-OS: Bad Rothenfelde: Verursacher zeigte Rangierunfall an - Polizei sucht Geschädigten

Osnabrück (ots) - Am Samstag in der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Paul-Keller-Straße unweit zur Engbertsheide. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den ...

