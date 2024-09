Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240926 - 0951 Frankfurt - Hausen: Handtaschenraub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern (25. September 2024) kam es zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 67-Jährigen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei die Geschädigte mit der U6 gefahren und gegen 21:05 - 21:15 Uhr an der Endhaltestelle Hausen ausgestiegen. In der Straße "Am Ziehgraben" habe sich der bislang Unbekannte von hinten genähert, die Handtasche der Dame gegriffen und versucht diese gewaltsam zu entreißen. Im Zuge dessen habe der Tatverdächtige die 67-Jährige zu Boden gestoßen und die Handtasche an sich genommen. Sodann sei er in Richtung "Am Niddatal" geflüchtet.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175cm - 180cm groß, ca. 25-45 Jahre alt, schlankes Erscheinungsbild; trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der 069 / 755 51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell