Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240926 - 0948 Frankfurt - Seckbach: Polizist durch Kopfstoß verletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwochabend (25. September 2024) nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor einen anderen Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Während der Maßnahmen verletzte der Tatverdächtige einen der Beamten am Kopf.

Gegen 19:15 Uhr meldete ein 45-jähriger Geschädigter, dass er soeben von einem Nachbarn in der Borsigallee mit einem Messer bedroht wurde.

Polizeibeamte trafen unmittelbar nach der Meldung ein und konnten den stark alkoholisierten 36-jährigen Tatverdächtigen in seinem Zimmer festnehmen. Der Mann verhielt sich durchgehend aggressiv und sperrte sich gegen die Festnahme. Er versuchte mehrfach erfolglos die Beamten zu treten.

Die Beamten setzten ihn in den Streifenwagen und fuhren, zwecks weiterer Maßnahmen, in Richtung des zuständigen Reviers, hierbei traf er einen der Polizisten mit einem Kopfstoß im Kopfbereich. Der Beamte erlitt ein Hämatom am Kopf und musste im späteren Verlauf seinen Dienst beenden.

Es erfolgte eine richterlich angeordnete Blutentnahme sowie eine Ausnüchterung. In dem Haftraum der Polizei zerstörte er die dortige Schaumstoffmatratze, indem er sie in kleine Stücke zerriss.

Der 45-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung, des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell