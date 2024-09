Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240926 - 0949 Frankfurt - Altstadt: Festnahme von Trickdieb durch aufmerksamen Zeugen

Frankfurt (ots)

(bo) Polizeibeamte nahmen am Mittwoch (25. September 2024) einen Trickdieb mithilfe des Geschädigten und eines Zeugen in der Altstadt fest.

Der 51-jährige Geschädigte besuchte am Mittwoch gegen 18:20 Uhr ein Restaurant in der Fahrgasse, setzte sich in den dortigen Außenbereich und hing seine Jacke über die Lehne seines Stuhls. Der spätere 29-jährige Tatverdächtige setzte sich Rücken an Rücken hinter den Geschädigten. Nach kurzer Zeit bemerkte der Geschädigte, wie sich seine Jacke bewegte. Zudem fiel ihm der Tatverdächtige auf, welcher auf die am Boden liegende Geldbörse aufmerksam machte. Dem 51-Jährigen fiel sodann auf, dass ein 50-Euro-Schein aus seiner Geldbörse fehlte und konfrontierte daraufhin den 29-Jährigen.

Dieser versuchte daraufhin zu fliehen, konnte allerdings vom Geschädigten und einem 33-jährigen Zeugen festgehalten werden, bis die Polizeistreife vor Ort eintraf.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und führte ihn später einem Haftrichter vor.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt!

