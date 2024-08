Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebührliches Verhalten mit Folgen

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend wurden Gäste eines Lokals in der Neuwerkstraße in Erfurt durch einen Passanten ungebührlich belästigt. Der unbekannte Mann erleichterte seine Blase in unmittelbarer Nähe zu den Lokalbesuchern. Ein Gast, welcher den Wildpinkler auf die Wahl seiner "Örtlichkeit" hinwies, wurde prompt durch diesen bedroht. Nachdem der Unbekannte sein Geschäft verrichtete, entfernte er sich vor Eintreffen der Beamten.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. (KM)

