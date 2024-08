Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 56-Jähriger weiterhin vermisst - Person wurde in Derschlag gesehen

Oberbergischer Kreis (ots)

Von dem 56-jährigen Gummersbacher fehlt nach wie vor jede Spur. Der 56-Jährige wird seit dem 21. Juli aus der Klinik in Marienheide vermisst (Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5836142). Aufgrund der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung ging bei der Polizei ein Hinweis ein, dass der Mann am Donnerstag (8. August) in Derschlag im Bereich der Kölner Straße gesehen wurde. Dort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos. Die Polizei wendet sich erneut an die Öffentlichkeit und bitten bei der Suche weiterhin um Mithilfe. Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Eine Beschreibung und ein Foto des Vermissten finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/142536 Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell