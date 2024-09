Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 20-Jähriger durch Pfefferspray verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitag um 03:10 Uhr war ein 20-Jähriger am Collini-Steg des Chan-Garnier-Ufers unterwegs, als sich ihm drei bislang unbekannte Täter näherten und ihm aus bislang unbekannten Gründen Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Anschließend ergriff das Trio die Flucht in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die drei flüchtigen Personen wurden allesamt als männlich, ca. 170-185 cm groß, arabischer Phänotyp, ca. 15-20 Jahre alt und als sehr schlank beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 174-3310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell