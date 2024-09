Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schläge ins Gesicht auf Parkplatz eines Supermarktes - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag wurde ein 58-jähriger Mann gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Speyerer Straße von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Dieser holte unvermittelt aus, schlug dem 58-Jährigen zwei Mal ins Gesicht und entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Was den Unbekannten zu der Tat veranlasst hat, ist derzeit noch unklar.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 23 Jahre alt, der kurze blonde Haare trug und eine muskulöse Körperstatur hatte.

Aufgrund der leichten Verletzung im Gesicht hat sich der 58-Jährige in medizinische Behandlung begeben.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten und/oder sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

