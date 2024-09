Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6: Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen, PM Nr. 2

BAB 6 (ots)

Heute Morgen gegen 07 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf ein Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Fahrer eines Sattelzuges die rechte Fahrspur der Fahrbahn und fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf ein Stauende auf. Hierbei kollidierte der Sattelzugfahrer mit einem mit insgesamt fünf Personen besetzten Reisebus. Dieser wiederum wurde auf zwei ebenfalls im Stau stehende Lkw aufgeschoben. Für die Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme mussten die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt werden, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch andauern. Der Reisebus sowie zwei der drei Lkw müssen abgeschleppt werden. Nach bisherigen Unfallermittlungen wurde lediglich der Unfallverursacher verletzt. Dieser musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

