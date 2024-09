Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mobiltelefone aus Verkaufsladen entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Dienstag gegen 18:30 Uhr bis Mittwochfrüh gegen 07:00 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Verkaufsraum eines Mobilfunkanbieters ein. Der Laden befindet sich in der Bahnhofstraße. Hierbei wurde sich über eine Schaufensterscheibe gewaltsam Zutritt in den Verkaufsbereich verschafft. Anschließend wurden mehrere Mobiltelefone der Marke Apple im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro entwendet. Die Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

