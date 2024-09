Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Neuenheimer Feld: Täter der politisch motivierten Körperverletzung am 19.09.2024 identifiziert - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg/Neuenheimer Feld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Im Laufe des 19.09.2024 wurde der Täter, der am 02.09.2024 gegen 13:00 Uhr einen Mann im Neuenheimer Feld in Heidelberg angegriffen und verletzt hatte (vergleiche gemeinsame Pressemitteilung vom 17.09.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5866663), nach Hinweisen aus der Öffentlichkeit identifiziert. Zusätzlich hatte sich der 27-jährige Täter nach der Veröffentlichung des Lichtbildes bei einer polizeilichen Dienststelle in Nordrhein-Westfalen gemeldet und zugegeben, die gesuchte Person zu sein. Er wurde nach den erfolgten strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen. Das Tatmotiv ist weiterhin Gegenstand weiterer Ermittlungen, die durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und die Medienvertreter werden gebeten, das Bildmaterial aus ihren Beständen zu löschen.

