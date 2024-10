POL-OS: Osnabrück: Großkontrolle "Radverkehr" - Polizei stellte 381 Verstöße fest (FOTOS)

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet ein Auto in den Fokus eines Einbrechers. Der unbekannte Täter klaute den VW Caddy in der Ernst-Sievers-Straße zwischen 22 Uhr und 08 Uhr und machte sich anschließend aus dem Staub. Das zugehörige Kennzeichen, welches zuletzt an dem Auto angebracht war, lautete: OS T 2347. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des PKW geben können, werden ...

