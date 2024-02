Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fallrohre von Gemeindehaus gestohlen

Klein Rogahn (ots)

Bei einem Diebstahl von Fallrohren vom Gemeindehaus in Klein Rogahn entstand am Mittwoch ein Stehlschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter in der Zeit von Mitternacht bis abends etwa 10 Meter der teils verschraubten Kupferrohre abmontiert und entwendet. Nachdem der Bürgermeister der Gemeinde am Abend Strafanzeige im Auftrag des Amtes Stralendorf erstattet hat, ermittelt nun die Polizei wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich in der Bergstraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (03883-6310) entgegen.

