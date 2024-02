Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuer auf Schrottplatz

Lübtheen (ots)

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Schrotthandels in Lübtheen ist am Dienstagabend ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden. Auf dem Betriebsgelände in der Geschwister-Scholl-Straße war gegen 20 Uhr ein Schrotthaufen in Brand geraten. Die wenig später eintreffende Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass sich das Feuer auf nur wenige Quadratmeter ausbreiten konnte. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) nahm eine Anzeige auf und bittet jetzt um Hinweise zu diesem Vorfall.

