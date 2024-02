Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tatverdächtiger bei Einbruch in Spielothek vorläufig festgenommen

Sternberg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Spielcasino in Sternberg hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Tatverdächtigen auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Zuvor meldete gegen 02 Uhr morgens ein Sicherheitsdienst einen Einbruchsalarm in der Spielothek, weshalb die Polizei umgehend mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz kamen. Am Gebäude wurde ein offenes Fenster festgestellt sowie Geräusche aus dem Inneren wahrgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein 33-jähriger Mann in einem Versteck hinter einem Regal entdeckt und festgenommen werden. Außerdem fanden die Polizisten einen Beutel mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie 26 Schachteln Zigaretten, die der Täter offensichtlich als Diebesgut zum Abtransport vorbereitet hatte.

Eigenen Angaben zufolge stand der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er gab an, Stunden zuvor Amphetamine konsumiert zu haben. Da sich der Gesundheitszustand des Tatverdächtigen vermutlich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation verschlechterte, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 33-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. Ferner wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er im Verdacht steht, unter Einfluss von Betäubungsmittel ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben. Offensichtlich ist der 33-Jährige mit einem PKW zum Tatort gefahren.

