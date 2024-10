Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Mutmaßlicher Drogenhandel aufgedeckt - Umfangreiche Sicherstellungen nach Durchsuchung

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend beobachtete eine Zeugin im Außenbereich einer Spielothek in der Brinkstraße einen mutmaßlichen Drogenhandel und informierte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den Verdächtigen wenig später vor Ort an und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Polizisten eine hohe dreistellige Bargeldsumme in szenetypischer Stückelung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und durch Anordnung des Amtsgerichts wurden im Anschluss sowohl die Wohnung des Tatverdächtigen als auch sein Pkw durchsucht.

In seinem Zimmer, das sich in der Wohnung seiner Mutter befindet, stellten die Ermittler eine nicht geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente, eine Schreckschusswaffe, diverse Drogenutensilien wie Waagen und Verpackungsmaterial sowie eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme sicher.

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück zunächst vorläufig festgenommen, jedoch mangels Haftgründen mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell