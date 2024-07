Polizei Köln

POL-K: 240725-1-K Polizeihund spürt flüchtigen Autofahrer in Kleingartenanlage auf

Köln

Mit Unterstützung eines Polizeihundes haben Streifenpolizisten am Mittwochabend (24. Juli) in Köln-Porz einen flüchtigen Autofahrer (31) nach einer kurzen Verfolgung in einer Kleingartenanlage aufgespürt.

Ersten Erkenntnissen nach hatte das Streifenteam den 31-Jährigen gegen 18.45 Uhr auf der Frankfurter Straße anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Der Fahrer jedoch trat stattdessen auf das Gaspedal seines Mercedes, startete in Richtung der BAB 559 durch und gab seine Fahrt schlussendlich in einer Sackgasse im Bereich der Straße Am blauen Stein auf. Sein anschließender Versuch zu Fuß davon zu laufen und sich in einer Kleingartenanlage zu verstecken scheiterte, als ihn ein hinzugerufener Polizeihund in einem der Gärten ausfindig machte.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Da ein Drogenvortest positiv ausfiel, ließen die Einsatzkräfte dem Mercedes-Fahrer zudem eine Blutprobe entnehmen. Seinen Wagen stellten sie ebenfalls sicher. (es/al)

