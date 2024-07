Polizei Köln

POL-K: 240724-1-K/BAB Lkw im Autobahnkreuz Aachen umgekippt - Fahrer schwerverletzt

Köln (ots)

In der Überleitung der Bundesautobahn 4 zur BAB 44 in Richtung Mönchengladbach ist am Mittwochmittag (24. Juli) gegen 11.30 Uhr ein mit Sand und Lehm beladener Lkw umgekippt. Der Fahrer wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn in eine Klinik. Der Lkw muss durch Spezialfahrzeuge abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungsmaßnahmen sperren Polizisten die Abfahrt auf die BAB 44 noch für mehrere Stunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ja/de)

