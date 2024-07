Polizei Köln

POL-K: 240723-1-K Unterschlagener Audi RS 6 Avant aus Polen sichergestellt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (22. Juli) haben Polizisten in Köln-Höhenberg einen unterschlagenen Mietwagen aus Polen sichergestellt. Nachdem der Audi RS 6 Avant mit einem Wert von rund 150.000 Euro nach einer Langzeitmiete nicht zurückgegeben worden war, hatte ein Angestellter der Mietwagenfirma das Fahrzeug in einer Garage auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße aufgespürt, die Polizei verständigt und eine Strafanzeige erstattet. Der 48-jährige Nutzer der Garage war während des Polizeieinsatzes gegen 16 Uhr nicht vor Ort. In dem Fahrzeug fanden die Ermittler deutsche Fahrzeugpapiere, mit denen der Sportwagen zwischenzeitlich im Rheinisch-Bergischen Kreis auf einen 38 Jahre alten Kölner zugelassen worden war. Die Einsatzkräfte erwirkten über Staatsanwaltschaft und Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des 48-jährigen Beschuldigten und stellten in dessen Abwesenheit weitere Beweismittel sicher, unter anderem mehrere zehntausend Euro Bargeld sowie scharfe Munition. Der Aufenthaltsort beider Kölner ist derzeit unbekannt. Welche Rolle der im Vertrag aufgeführte polnische Fahrzeugmieter in dem Verfahren unter anderem wegen Unterschlagung spielt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (cs/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell