POL-K: 240721-3-K Versammlungen anlässlich des Christopher Street Days - vorläufige Einsatzbilanz (Stand 20:00 Uhr)

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Samstag (20. Juli) am Kühzällerweg in Holweide einen 36-Jährigen gestellt, der zuvor am Steuer eines Ford Fusion versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Kurz nach Mitternacht hatte der Mann am Clevischen Ring in Mülheim Anhaltesignale einer Streife missachtet und versucht, mit hoher ...

