POL-K: 240723-2-K Verletzter Radfahrer - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Am Samstagabend (20. Juli) gegen 20.30 Uhr ist ein 59 Jahre alter Radfahrer wegen eines mutmaßlichen Fahrmanövers eines dunklen SUV in Köln-Flittard gestürzt. Der Kölner erlitt Rippenbrüche und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der oder die gesuchte Autofahrerin soll dem Radfahrer auf der Paulinenhofstraße an einer Baustelle in Höhe der Hausnummer 24 beim Entgegenkommen so gefährlich nah gekommen sein, dass er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei sei er gegen den rechtsseitigen Bordstein gefahren und gestürzt.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zum Hergang und dem gesuchten Fahrzeugführer oder der gesuchten Fahrzeugführerin geben können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as/al)

