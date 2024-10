Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelang ein Kindergarten in der Neustadtstraße in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 18:30 und 06:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu der Einrichtung und durchwühlten diese. Im Anschluss flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05471/9710 (innerhalb der Geschäftszeiten) oder 05461/94530 (außerhalb der Geschäftszeiten)

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell