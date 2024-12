Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch in Hart-Pöllnitz

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. In der vergangenen Woche begaben sich die bislang unbekannten Täter unberechtigter Weise auf das umzäunte Privatgrundstück des Geschädigten, brachen dort ein Garagentor auf und entwendeten aus dieser und aus einem PKW, welcher sich ebenfalls in der Garage befand, mehrere Kettensägen der Marke Husqvarna in einem Gesamtwert von über 1.000,- Euro. Der Eigentümer des Grundstückes bekam diesen Einbruch am 06.12. mit und meldete dies der Polizeiinspektion Greiz, welche vor Ort die Tatortarbeit und Spurensicherung durchführte. Da bislang keine Hinweise auf einen Täter vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: 03661/6210 Bezugsnummer: 0315987/2024 entgegengenommen werden. <MS>

