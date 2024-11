Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 06./07.11, 24 zwischen 0:30 und 03:55 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Anwesen in der Lindelbrunnstraße zu gelangen. Der Unbekannte habe einen Fensterrollladen hochgedrückt und versucht das Fenster zu öffnen, was ihm aber nicht gelang.

Wer in der Nacht in der Lindelbrunnstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

